Гватемала требует от России вернуть деньги за недопоставленную вакцину от COVID-19

Правительство Гватемалы просит Россию вернуть деньги, уже уплаченные за вакцину от коронавируса Sputnik V, из-за отсутствия поставок. Об этом сообщает Reuters.

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Гватемала заплатила около $80 млн за поставку 8 млн доз российской вакцины. Правительство заявляет, что до сих пор получило только 150 000 из них.

Гватемала дала Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за продажи российской вакцины за рубежом, 20 дней на доставку оставшихся доз.

В РФПИ заявили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки в Гватемалу.

10 июня 2021 года стало известно, что вакцинация Sputnik V не дает права на въезд в Украину.

17 июня в Словакии заявили, что откажутся от вакцинации российским препаратом: слишком мало желающих.

Денис Юдин

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