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Гватемала требует от России вернуть деньги за недопоставленную вакцину от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 13:35
Гватемала требует от России вернуть деньги за недопоставленную вакцину от COVID-19 - Фото
Препарат Sputnik V, он же Gam-COVID-Vac (фото – Минздрав РФ)

Правительство Гватемалы просит Россию вернуть деньги, уже уплаченные за вакцину от коронавируса Sputnik V, из-за отсутствия поставок. Об этом сообщает Reuters.

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Гватемала заплатила около $80 млн за поставку 8 млн доз российской вакцины. Правительство заявляет, что до сих пор получило только 150 000 из них.

Гватемала дала Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за продажи российской вакцины за рубежом, 20 дней на доставку оставшихся доз.

В РФПИ заявили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки в Гватемалу.

Денис Юдин
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вакцина гватемала коронавирус COVID-19 Sputnik V
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