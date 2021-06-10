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Привитых Sputnik V не пускают в Украину – "заворачивают" на границе

10.06.2021, 11:51
Привитых Sputnik V не пускают в Украину –
Украинская граница (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Вакцинация российским биопрепаратом Sputnik V не дает права на въезд в Украину – вакцина не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в комментарии LIGA.net сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"В справке о вакцинации, которую вы предоставляете на границе, должна быть вакцина, которая относится к перечню одобренных ВОЗ. За последние несколько дней около 15 лиц были обнаружены на границе с Украиной – это иностранцы, которые хотели попасть в Украину. Они пытались по справке о вакцинации Sputnik V пересечь границу. Всем отказали", – сказал Демченко. 

Как отмечают в ГПСУ, иностранцы, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, должны иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Это вакцины от Pfizer/BionTech, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, а также две вакцины от компании AstraZeneca, разработанные совместно с Оксфордским университетом и Южной Кореей.

Читайте также: Большинство россиян выступили против вакцины Sputnik V и не будут ею прививаться – опрос

Станислав Стороженко
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Россия граница рф гпсу вакцина иностранец въезд андрей демченко коронавирус Sputnik V
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