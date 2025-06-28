Несмотря на запрет Орбана, в Будапеште на прайд вышли десятки тысяч людей – фото

Фото: Золтан Балог / EPA

В венгерской столице Будапеште десятки тысяч людей вышли на улицы в поддержку ЛГБТК+ сообщества в рамках прайда, несмотря на запрет со стороны правительства премьер-министра Виктора Орбана . Об этом сообщает телеканал Euronews.

Это уже 30-я годовщина Будапештского прайда. В частности, среди участников были депутаты Европейского парламента.

После запрета со стороны властей Будапештский прайд приобрел новое значение и стал символом сопротивления постоянным ограничениям со стороны правительства свободы собраний и прав человека, отмечает издание.

В общении с журналистами несколько участников рассказали, что раньше были равнодушны или даже выступали против прайдов, но в этом году решили присоединиться к ним, чтобы защитить гражданские свободы и продемонстрировать солидарность с ЛГБТК+ сообществом.

Фото: Szilard Koszticsak / EPA

Фото: Zoltan Balogh / EPA

Фото: Zoltan Balogh / EPA

Фото: Szilard Koszticsak / EPA

Фото: Szilard Koszticsak / EPA

Хотя прайд был официально запрещен, полиция разрешила провести два мероприятия сторонников ультраправых взглядов. Так, молодежное движение "64 повіти" провело мероприятие на той же площади, где позже собрались участники прайда, а небольшая парламентская партия "Наша Батьківщина" объявила о проведении контр-марша по тому же маршруту, что и ЛГБТК+ мероприятие.

Фото: Noemi Bruzak / EPA

Лидер ведущей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр не участвовал в прайде, объяснив это тем, что находится в отпуске со своими тремя сыновьями. В то же время он поддержал проведение мероприятия и раскритиковал Орбана в своем Facebook.

"Наша страна больше не может иметь премьер-министра, который не защищает и не представляет всех венгров", – отметил Мадяр.