На прайд в Будапеште собираются десятки политиков ЕС, власти угрожают арестами

На 28 июня в столице Венгрии запланирован парад ЛГБТ+, который запрещен в стране

Гей-парад в Будапеште в прошлые годы (Фото: TAMAS KOVACS/EPA)

Десятки членов Европейского парламента и других высокопоставленных европейских чиновников планируют принять участие в марше против гомофобии и трансфобии, который должен состояться в Будапеште 28 июня. Проведение мероприятия ранее было официально запрещено, и власти Венгрии угрожают участникам арестами. Об этом сообщает Politico.

Европейские политики хотят выразить поддержку ЛГБТ+ сообществу и призывают власти Венгрии отменить запрет.

По данным издания, к прайду планируют присоединиться более 70 членов Европарламента, министр культуры Испании Эрнест Уртасун, министр образования Нидерландов Эппо Брюинс, представители правительства Франции, мэры крупных европейских столиц и другие.

Несмотря на список уважаемых иностранных гостей, министр юстиции Венгрии Бенсе Тузсон подчеркивает, что марш является незаконным.

Как сообщает издание, накануне мероприятия он разослал в несколько посольств письмо с угрозами.

"Это запрещенное законом собрание, организация или объявление которого квалифицируется как уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до одного года в соответствии с венгерским законодательством. Те, кто участвует в мероприятии, запрещенном властями, совершают правонарушение", – говорится в письме, с которым ознакомились СМИ.

Будущие гости прайда заявили изданию Politico, что не отменят свое участие из-за угроз со стороны венгерского правительства.

"Я не боюсь венгерской полиции или ультраправых активистов, которых подстегивает популистская риторика Виктора Орбана. Мы здесь, чтобы защищать европейские ценности вместе с венгерскими гражданами. Это, несомненно, станет историческим событием в борьбе с авторитарными режимами", – заявила депутат Европарламента от Франции Клои Ридель.