Венгрия впервые запретила марш правозащитников против гомофобии
Полиция Будапешта отказала в разрешении на проведение марша против гомофобии и трансфобии, которое планировали на 1 июня пять правозащитных организаций. Правоохранители считают, что марш нарушает права детей. В то же время большинство стран ЕС осуждают это решение и требуют от Еврокомиссии принять Венгрию строгие меры. Об этом сообщают Bloomberg и Politico.
Полиция сослалась на недавнюю поправку к Конституции Венгрии, которая дает приоритет правам детей на "должное физическое, психическое и моральное развитие" над большинством других свобод.
Эти изменения, поддержанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вступили в силу в апреле.
Венгерский Хельсинкский комитет, один из организаторов запрещенного марша вместе с Аmnesty International Hungary, заявил, что обжалует действия полиции.
Правозащитники утверждают, что это решение демонстрирует "произвольную политическую предвзятость в подавлении несогласных голосов и подавлении общественных дебатов".
В то же время 14 стран ЕС, включая Францию и Германию, обратились в Европейскую комиссию с требованием принять строгие меры по Венгрии, чтобы заставить ее отменить запрет прайда.
В заявлении стран говорится, что ряд венгерских законов, угрожающих штрафами организаторам и участникам ЛГБТК+ мер под видом защиты детей, "противоречит фундаментальным ценностям человеческого достоинства, свободы, равенства и уважения прав человека, изложенным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".
Как отмечает Politico, венгры провели первый марш против гомофобии и трансфобии еще в 1997 году, и с тех пор он проходил регулярно.
Спустя три десятилетия правительство Орбана сделало Венгрию первой страной ЕС, которая запретила этот марш по всей стране.
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