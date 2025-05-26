Венгрия впервые запретила марш правозащитников против гомофобии

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Полиция Будапешта отказала в разрешении на проведение марша против гомофобии и трансфобии, которое планировали на 1 июня пять правозащитных организаций. Правоохранители считают, что марш нарушает права детей. В то же время большинство стран ЕС осуждают это решение и требуют от Еврокомиссии принять Венгрию строгие меры. Об этом сообщают Bloomberg и Politico.

Полиция сослалась на недавнюю поправку к Конституции Венгрии, которая дает приоритет правам детей на "должное физическое, психическое и моральное развитие" над большинством других свобод.

Эти изменения, поддержанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вступили в силу в апреле.

Венгерский Хельсинкский комитет, один из организаторов запрещенного марша вместе с Аmnesty International Hungary, заявил, что обжалует действия полиции.

Правозащитники утверждают, что это решение демонстрирует "произвольную политическую предвзятость в подавлении несогласных голосов и подавлении общественных дебатов".

В то же время 14 стран ЕС, включая Францию и Германию, обратились в Европейскую комиссию с требованием принять строгие меры по Венгрии, чтобы заставить ее отменить запрет прайда.

В заявлении стран говорится, что ряд венгерских законов, угрожающих штрафами организаторам и участникам ЛГБТК+ мер под видом защиты детей, "противоречит фундаментальным ценностям человеческого достоинства, свободы, равенства и уважения прав человека, изложенным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".

Как отмечает Politico, венгры провели первый марш против гомофобии и трансфобии еще в 1997 году, и с тех пор он проходил регулярно.

Спустя три десятилетия правительство Орбана сделало Венгрию первой страной ЕС, которая запретила этот марш по всей стране.