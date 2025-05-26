Угорщина вперше заборонила марш правозахисників проти гомофобії: "захищають" дітей

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Поліція Будапешта відмовила у дозволі на проведення маршу проти гомофобії та трансфобії, який планували на 1 червня п'ять правозахисних організацій. Правоохоронці вважають, що марш порушує права дітей. Водночас більшість країн ЄС засуджують це рішення та вимагають від Єврокомісії вжити щодо Угорщини суворих заходів. Про це повідомляють Bloomberg та Politico.

Поліція послалася на нещодавню поправку до Конституції Угорщини, яка надає пріоритет правам дітей на "належний фізичний, психічний та моральний розвиток" над більшістю інших свобод.

Ці зміни, підтримані прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, набули чинності у квітні.

Угорський Гельсінський комітет, один з організаторів забороненого маршу разом з Аmnesty International Hungary, заявив, що оскаржить дії поліції.

Правозахисники стверджують, що це рішення демонструє "свавільну політичну упередженість у придушенні незгодних голосів та задушенні громадських дебатів".

Водночас 14 країн ЄС, включно із Францією та Німеччиною, звернулися до Європейської комісії з вимогою вжити суворих заходів щодо Угорщини, щоб змусити її скасувати заборону прайду.

У заяві країн йдеться, що низка угорських законів, які загрожують штрафами організаторам та учасникам ЛГБТК+ заходів під виглядом захисту дітей, "суперечить фундаментальним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз".

Як зазначає Politico, угорці провели перший марш проти гомофобії та трансфобії ще у 1997 році, і з того часу він відбувався регулярно.

Майже три десятиліття потому уряд Орбана зробив Угорщину першою країною ЄС, яка заборонила цей марш по всій країні.