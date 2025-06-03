Власти Венгрии во второй раз запретили проведение марша ЛГБТК+

Организаторы прайда после отмены мероприятия 1 июня планировали провести его в конце месяца

Прайд в Будапеште прошлых лет (Фото: TAMAS KOVACS/EPA)

Полиция Будапешта отклонила запрос на проведение ЛГБТК+ марша в Будапеште, запланированного на 28 июня. Это уже второй запрет против гомофобии и трансфобии подряд. Об этом сообщает полиция Венгрии.

Запрет марша ЛГБТК+ правоохранители снова обосновали необходимостью защищать интересы детей.

"Нельзя исключать или даже неизбежно, что лицо до 18 лет сможет совершать запрещенные законом действия, если посетит предложенный марш", – говорится в сообщении полиции.

Представители правоохранительных органов также утверждают, что мероприятие может привести к появлению "пассивных жертв".

"Они не желают присутствовать на марше, но из-за его публичного характера все же становятся свидетелями", – заявили в полиции.

Впервые полиция Будапешта отказала в разрешении на проведение марша против гомофобии и трансфобии, пять правозащитных организаций планировали на 1 июня, в конце мая.

Полиция сослалась на недавнюю поправку к Конституции Венгрии, которая дает приоритет правам детей на "должное физическое, психическое и моральное развитие" над большинством других свобод.

Эти изменения, поддержанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном , вступили в силу в апреле.