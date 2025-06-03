Влада Угорщини вдруге заборонила проведення маршу ЛГБТК+

Прайд у Будапешті в минулі роки (Фото: TAMAS KOVACS/EPA)

Поліція Будапешта відхилила запит на проведення ЛГБТК+ маршу в Будапешті, запланованого на 28 червня. Це вже друга заборона заходу проти гомофобії та трансфобії поспіль. Про це повідомляє поліція Угорщини.

Заборону маршу ЛГБТК+ правоохоронці знову обґрунтували необхідністю захищати інтереси дітей.

"Не можна виключати або навіть неминуче, що особа віком до 18 років зможе вчиняти заборонені законом дії, якщо відвідає запропонований марш", – йдеться у повідомлення поліції.

Представники правоохоронних органів також стверджують, що захід може призвести до появи "пасивних жертв".

"Вони не бажають бути присутніми на маршу, але через його публічний характер все ж стають свідками", – заявили в поліції.

Вперше поліція Будапешта відмовила у дозволі на проведення маршу проти гомофобії та трансфобії, який п'ять правозахисних організацій планували на 1 червня, наприкінці травня.

Поліція послалася на нещодавню поправку до Конституції Угорщини, яка надає пріоритет правам дітей на "належний фізичний, психічний та моральний розвиток" над більшістю інших свобод.

Ці зміни, підтримані прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, набрали чинності у квітні.