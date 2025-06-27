На прайд в Будапешті збираються десятки політиків ЄС, влада загрожує арештами

На 28 червня в столиці Угорщини запланований парад ЛГБТ+, що заборонений у країні

Прайд у Будапешті в минулі роки (Фото: TAMAS KOVACS/EPA)

Десятки членів Європейського парламенту та інших європейських високопосадовців збираються взяти участь у марші проти гомофобії та трансфобії, що має відбутися у Будапешті 28 червня. Проведення заходу раніше було офіційно заборонено, і влада Угорщини погрожує учасникам арештами. Про це повідомляє Politico.

Європейські політики хочуть висловити підтримку ЛГБТ+ спільноті та закликають владу Угорщини скасувати заборону.

За даними видання, до прайду планують доєднатися понад 70 членів європарламенту, міністр культури Іспанії Ернест Уртасун, міністр освіти Нідерландів Еппо Брюїнс, представники уряду Франції, мери великих європейських столиць та інші.

Попри список поважних іноземних гостей, міністр юстиції Угорщини Бенсе Тузсон наголошує на тому, що марш є незаконним.

Як повідомляє видання, напередодні заходу він надіслав декільком посольствам лист із погрозами.

"Це заборонені законом збори, організація або оголошення яких кваліфікується як кримінальний злочин, що карається позбавленням волі на строк до одного року згідно з угорським законодавством. Ті, хто бере участь у заході, забороненому владою, вчиняють правопорушення", – йдеться у листі, з яким ознайомилося медіа.

Майбутні гості прайду заявили Politico, що не скасують своєї участі через погрози угорського уряду.

"Я не боюся угорської поліції чи ультраправих активістів, яких підбадьорила популістська риторика Віктора Орбана. Ми тут, щоб захищати європейські цінності разом з угорськими громадянами. Це, безсумнівно, буде історичною подією в боротьбі з авторитарними режимами", – заявила депутатка Європарламенту від Франції Хлое Рідель.