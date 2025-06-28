Попри заборону Орбана на прайд в Будапешті вийшли десятки тисяч людей – фото

Фото: Zoltan Balogh / EPA

В угорській столиці Будапешті десятки тисяч людей вийшли на вулиці у прайді на підтримку ЛГБТК+ спільноти попри заборону з боку уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє телеканал Euronews.

Це вже 30 річниця Будапештського прайду. Зокрема, серед учасників були депутати Європейського парламенту.

Після заборони з боку влади Будапештський прайд набув нового значення й став символом опору проти постійних обмежень урядом свободи зібрань та прав людини, зазначає медіа.

У спілкуванні з журналістами, декілька учасників розповіли, що раніше були байдужими або навіть противниками прайдів, але цього року вирішили доєднатися до них, аби відстояти громадянські свободи та продемонструвати солідарність з ЛБТК+ спільнотою.

Фото: Szilard Koszticsak / EPA

Фото: Zoltan Balogh / EPA

Фото: Zoltan Balogh / EPA

Фото: Szilard Koszticsak / EPA

Фото: Szilard Koszticsak / EPA

Хоча прайд і був офіційно заборонений, проте поліція дозволила провести два заходи прихильників ультраправих поглядів. Так, молодіжний рух "64 повіти" провів захід на тій самій площі, де пізніше зібралися учасники прайду, а невелика парламентська партія "Наша Батьківщина" оголосила про проведення контрмаршу за тим самим маршрутом, що й ЛГБТК+ захід.

Фото: Noemi Bruzak / EPA

Лідер провідної опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр не взяв участь у прайді, пояснивши це тим, що перебуває у відпустці зі своїми трьома синами. Водночас він встав на бік проведення заходу та розкритикував Орбана у своєму Facebook.

"Наша країна більше не може мати прем'єр-міністра, який не захищає і не представляє всіх угорців", – зазначив Мадяр.