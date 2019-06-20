"Нет Портнову в КНУ": активисты намерены ждать ректора до утра

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Участники акции протеста против восстановления экс-замглавы АП Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета КНУ планируют оставаться у кабинета ректора вуза Леонида Губерского до утра. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты ожидают, что Губерский все же встретится со студентами и объяснит свое решение.

"Губерский не хочет к нам выходить, потому устраиваемся поудобнее, мы остаемся здесь ночевать", - заявили организаторы акции.

По данным издания, сейчас более сотни активистов продолжают протест в здании Красного корпуса КНУ.

Проректоры КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко, которые находятся там же, заявили, что "университет не будет сопротивляться желанию активистов оставаться внутри помещения».

При этом Рожко сообщил журналистам, что пытался дозвониться до Губерского, однако тот не ответил на звонок.

19 июня стало известно, что Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ имени Шевченко. Его восстановили с 1 сентября этого года по 30 июня 2020-го.

Сегодня у здания красного корпуса Национального университета имени Шевченко проходит акция протеста.