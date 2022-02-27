Нет слов. Под Запорожьем мэр от ОПЗЖ останавливает русские танки и кричит: Слава Украине

В Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев (ОПЗЖ) вместе с местными жителями остановил танки русских захватчиков, просто выйдя им навстречу.

Пара десятков мужчин ждала подхода танков под мостом, а затем просто выдвинулась им навстречу: "Стоим, стоим!" Несколько местных жителей рассредоточились по дороге перед техникой. Женщины на мосту кричали, в каком именно направлении нужно ехать российским танкам (раньше это же направление указали их кораблям, поездам и самолетам).

Под крики "Слава Украине! – Героям слава!" российская техника развернулась и поехала в обратном направлении.

Валерия Кондратова

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