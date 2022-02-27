UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нет слов. Под Запорожьем мэр от ОПЗЖ останавливает русские танки и кричит: Слава Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 21:35
Нет слов. Под Запорожьем мэр от ОПЗЖ останавливает русские танки и кричит: Слава Украине - Фото
Жители Днепрорудного развернули российские танки (скриншот видео)

В Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев (ОПЗЖ) вместе с местными жителями остановил танки русских захватчиков, просто выйдя им навстречу.

Пара десятков мужчин ждала подхода танков под мостом, а затем просто выдвинулась им навстречу: "Стоим, стоим!" Несколько местных жителей рассредоточились по дороге перед техникой. Женщины на мосту кричали, в каком именно направлении нужно ехать российским танкам (раньше это же направление указали их кораблям, поездам и самолетам).

Под крики "Слава Украине! – Героям слава!" российская техника развернулась и поехала в обратном направлении.

Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российские танки война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 