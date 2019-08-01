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Нетаньяху подумает о посредничестве между Украиной и Россией

Нетаньяху подумает о посредничестве между Украиной и Россией - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)
01.08.2019, 13:36

Премьер-министр Израиля в беседе с блогерами и журналистами пообещал рассмотреть возможность выступить посредником между Украиной и Россией

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов еще раз рассмотреть возможность стать посредником между Украиной и Россией. Об этом он рассказал 30 июля на встрече с блогерами - выходцами из бывшего СССР, сообщает сайт Украинско-Еврейская встреча.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, я проверю эту опцию еще раз", - ответил он на вопрос журналиста Шимона Бримана о том, готов ли он стать посредником.

Нетаньяху объяснил, почему не спешит брать на себя такую роль: он не уверен, что достаточно знает проблемы Украины и России, и не хочет вызывать неоправданные ожидания, которые могут возникнуть у обеих сторон, если он войдет в процесс переговоров.

Сайт сообщает, что Нетаньяху планирует свой первый за 20 лет визит в Киев на 18-19 августа этого года, и отмечает, что премьер-министр Израиля может стать первым международным лидером, который встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским после его вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль.

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Беньямин Нетаньяху посредник
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