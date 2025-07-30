"Невозможно представить". Шмыгаль против экспорта оружия во время войны

Министр заявил, что это невозможно, когда защитникам не хватает вооружений, и что власть ищет дополнительные средства для закупок внутри страны

Денис Шмыгаль (Фото: Офис президента)

"Невозможно представить", чтобы во время войны происходил экспорт вооружений, изготовленных украинскими частными производителями, считает новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе британского BBC News.

"Экспорт оружия – это политическое решение, всегда и в любой стране. Во время войны, если у нашего защитника на передовой недостаточно того или иного оружия, невозможно его экспортировать, пока мы не наполним наши вооруженные силы на 100 плюс процентов. Если есть избыток производства – мы должны находить средства, как его профинансировать и отдать нашим вооруженным силам", – заявил чиновник.

В ответ журналист заметил: производители имеют другую позицию – что у них нет средств, государство не закупает у них тот объем оружия, который они производят, и, собственно, им нужны деньги, чтобы производить больше и лучше.

Шмыгаль заявил, что для этого власть ищет дополнительные средства и пытается "заказать все, что в государстве может производиться".

"Но в условиях войны прямой экспорт представить невозможно... могут быть партнерские проекты, когда часть остается на складах партнеров. Возможно образовывать с партнерами прочные цепи обмена оружием. Но не прямой экспорт", – подчеркнул министр.