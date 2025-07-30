"Невозможно представить". Шмыгаль против экспорта оружия во время войны
"Невозможно представить", чтобы во время войны происходил экспорт вооружений, изготовленных украинскими частными производителями, считает новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе британского BBC News.
"Экспорт оружия – это политическое решение, всегда и в любой стране. Во время войны, если у нашего защитника на передовой недостаточно того или иного оружия, невозможно его экспортировать, пока мы не наполним наши вооруженные силы на 100 плюс процентов. Если есть избыток производства – мы должны находить средства, как его профинансировать и отдать нашим вооруженным силам", – заявил чиновник.
В ответ журналист заметил: производители имеют другую позицию – что у них нет средств, государство не закупает у них тот объем оружия, который они производят, и, собственно, им нужны деньги, чтобы производить больше и лучше.
Шмыгаль заявил, что для этого власть ищет дополнительные средства и пытается "заказать все, что в государстве может производиться".
"Но в условиях войны прямой экспорт представить невозможно... могут быть партнерские проекты, когда часть остается на складах партнеров. Возможно образовывать с партнерами прочные цепи обмена оружием. Но не прямой экспорт", – подчеркнул министр.
- В июне президент Зеленский сообщил, что Украина планирует начать экспорт собственных военных технологий в партнерские страны Европы и не только. Речь идет о создание за границей линий производства дронов, ракет и, возможно, артиллерии для Украины и ее партнеров.
- В июле стало известно, что Украина и США готовят "дроновое соглашение" о продаже украинских беспилотников в обмен на американские инвестиции и покупку вооружений у Штатов.
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