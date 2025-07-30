"Неможливо уявити". Шмигаль проти експорту зброї під час війни

Міністр заявив, що це неможливо, коли захисникам не вистачає озброєнь, і що влада шукає додаткові кошти для закупівель у внутрішнього виробника

Денис Шмигаль (Фото: Офіс президента)

"Неможливо уявити", аби під час війни відбувався експорт озброєнь, виготовлених українськими приватними виробниками, вважає новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль. Таку заяву він зробив в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

"Експорт зброї – це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва – ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати й віддати нашим збройним силам", – заявив посадовець.

У відповідь журналіст зауважив: виробники мають іншу позицію – що в них немає засобів, держава не закуповує у них той обсяг зброї, який вони виробляють, і, власне, їм потрібні гроші, аби виробляти більше та краще.

Шмигаль заявив, що для цього влада шукає додаткові кошти та намагається "замовити все, що в державі може вироблятись".

"Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо... Можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", – наголосив міністр.