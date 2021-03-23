"Незаконно". Евросоюз отреагировал на запрет оккупантов украинцам владеть землей в Крыму

В Евросоюзе назвали незаконным указ президента России Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

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"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Евросоюз не признает этот указ и рассматривает его вступление в силу как очередную попытку насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым – это часть Украины", – говорится в заявлении.

В ЕС назвали указ Путина нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг к навязыванию российского гражданства на полуострове. Это привело к насильственному лишению имущества.

Евросоюз призывал Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове.

"Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и приветствует дипломатические усилия Украины в этом направлении", – заявили в службе внешних действий ЕС.

В сообщении говорится, что Евросоюз продолжит проводить политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе посредством ограничительных мер.

20 марта оккупанты ввели запрет для не являющихся гражданами России владеть землей в большинстве районов Крыма. В МИД запрет назвали юридически ничтожным и пообещали восстановить права собственников после деоккупации.

Наталия Медведева

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