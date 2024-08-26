Незаконно получил компенсацию за аренду жилья. Экс-нардеп приговорен к трем годам тюрьмы
В понедельник, 26 августа, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приговорила к трем годам лишения свободы бывшего народного депутата, незаконно получившего компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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САП не называет имени осужденного, но, судя по обнародованной информации, речь идет о бывшем депутате от Блока Петра Порошенко Руслане Сольваре.
АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на приговор от 14 июня 2021 года, которым депутат Верховной Рады VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев".
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и вынес новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
Ему назначили три года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на один год и со штрафом в 8500 гривен.
В САП отметили, что во второй раз суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор. 22 сентября 2022 года АП ВАКС вынесла обвинительный приговор в отношении нардепа, но Объединенная палата Верховного суда отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение.
По версии следствия, народный депутат скрыл получение по наследству квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено более 360 000 грн компенсации.
- В 2019 году Сольвару сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации от государства за якобы отсутствие собственного жилья. Таким образом, экс-депутат завладел более 360 000 грн.
- 10 июня 2024 года общественная организация Transparency International Ukraine сообщила, что Сольвар мобилизовался в ряды Сил обороны.
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