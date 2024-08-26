Незаконно отримав компенсацію за оренду житла. Екснардепа засудили на три роки тюрми

Його визнали винним у зловживанні владою або службовим становищем

Руслан Сольвар (Фото: Facebook-акаунт Сольвара)

У понеділок, 26 серпня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду засудила до трьох років позбавлення волі колишнього народного депутата, який незаконно отримав компенсацію за оренду житла. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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САП не називає імені засудженого, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про колишнього депутата від Блоку Петра Порошенка Руслана Сольвара.

АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок від 14 червня 2021 року, яким депутата Верховної Ради VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номера у готелі "Київ".

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

Йому призначили три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади терміном на один рік та зі штрафом у 8500 гривень.

У САП зазначили, що це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок. 22 вересня 2022 року АП ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно нардепа, але Об’єднана палата Верховного суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд.

За версією слідства, народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено понад 360 000 грн компенсації.

У 2019 році Сольвару повідомили про підозру у незаконному отриманні компенсації від держави за нібито відсутність власного житла. У такий спосіб ексдепутат заволодів понад 360 000 грн.

10 червня 2024 року громадська організація Transparency International Ukraine повідомила, що Сольвар мобілізувався до лав Сил оборони.

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