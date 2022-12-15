Незаконное обогащение почти на 50 млн грн. НАПК передает в САП материалы на Королевскую

По результатам мониторинга образа жизни народного депутата Наталии Королевской Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передает вывод о признаках уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В ходе мониторинга выявлены факты, которые, по мнению агентства, свидетельствуют о незаконном обогащении Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленном внесении ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от достоверных на 3,8 млн грн.

Имение отца народного депутата

В декларации за 2020 год Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв.м. в Киевской области. Участок и имение принадлежат отцу Королевской.

В то же время, утверждают в НАПК, указанный жилой дом фактически размещен не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности отца есть еще один земельный участок, являющийся частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежны, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором, сообщили в агентстве.

По его данным, жилищный комплекс (четыре земельных участка и два дома) был приобретен в собственность отцом депутата по ипотечному договору от 2019 года. Договор займа был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму $2 млн, который якобы предоставлялся на возвратной беспроцентной основе отцом чиновницы. При этом представителем компании в Кипре выступал помощник Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет около 49 млн грн. В то же время, общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 000 грн без налогов и расходов на проживание.

По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, депутат указала факт пользования домовладением во входящем в комплекс селе Лесники в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований Bihus.info и программы "Деньги".

Земельный участок в Подмосковье

Депутат не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (РФ) стоимостью более 2 млн руб (563 860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021), сообщили в НАПК.

Возможно уклонение от уплаты налогов

Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что, по информации агентства, не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от налогов, считают там.

НАПК направит материалы по Королевской в САП для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям о декларировании недостоверных сведений и незаконном обогащении.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности.

В расследовании программы "Схемы" говорится что у Королевской с 2006 года есть недвижимость возле Москвы, но за 16 лет пребывания в парламенте она ни разу ее не задекларировала.

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Вадим Ребрина

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