NGL.media о Telegram-канале Труха: Владельцем может быть Литвин из дела "рюкзаков Авакова"

Украинские журналисты из NGL.media и медиа ГРУНТ опубликовали расследование о деятельности популярного Telegram-канала Труха и о его возможных основателях. В материале говорится, что к Трухе якобы может быть причастен харьковский бизнесмен Владимир Литвин, известный из скандала с "рюкзаками Авакова". Также Telegram-канал неоднократно публиковал посты, посвященные экс-министру внутренних дел Арсену Авакову.

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Журналисты утверждают, что расценки на рекламу позволяют сети Telegram-каналов Труха (их более 30) зарабатывать "сотни тысяч долларов ежемесячно".

Как утверждается в материале, Труха была создана в ноябре 2019 года – сначала канал назывался Тру Харьков и публиковал локальный контент, а особенностью стало то, что практически сразу Труха начала предлагать читателям деньги за контент, от 50 до 5000 грн.

Основателем канала себя называет харьковчанин Максим Лавриненко, он бывший "не слишком успешный" актер и танцор, пишут журналисты. Сам Лавриненко утверждает, что деньги для раскрутки нового Telegram-канала ему дали знакомые из IT-индустрии.

В своем блоге на Medium Лавриненко заявил, что Труху основали три человека: он, "друг-айтишник" и "гуру маркетинга" по имени Сергей.

В материале журналистов говорится, что в Харькове еще с 2019 года "ходили слухи" о том, что канал якобы спонсирует местный бизнесмен Владимир Литвин – основатель компании по продвижению бизнеса Turboseo и приятель сына Авакова. Однако в данном случае журналисты ссылаются на публикацию кременчугского сайта, где не приводится никаких доказательств.

В 2022 году основателем и владельцем Трухи начали представлять Максима Лавриненко, и он до сих пор считается лицом канала, однако, по данным NGL.media и ГРУНТа, "слухи" о прямом отношении Литвина к каналу имели под собой почву.

В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было перечислять на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и взяла его фамилию.

Ранее, по данным NGL.media и ГРУНТа, Лунина работала СЕО компании по пошиву одежды SL.IR, а владельцем торговой марки SL.IR является Владимир Литвин, о чем он якобы сам говорил.

В расследовании говорится, что в июле 2022-го торговые марки Труха и Truha зарегистрировали на харьковчанку Викторию Манжос – маму Владимира Литвина. Однако Лавриненко регистрацию торговых марок на маму Литвина считает происками конкурентов и настаивает, что он единственный владелец. Об этом он заявил в ответ на запрос СМИ.

В NGL.media отметили, что им не удалось связаться с Литвином ни по одному из семи номеров, которые тем или иным образом связаны с ним.

Также в материале журналистов заявлено, что Труха часто постила вырезки из интервью с Аваковым, отдельные сообщения о нем или же репосты из его Telegram. Однако с февраля 2023 года Авакова Труха уже не упоминает.

Осенью 2017 года НАБУ задержало сына тогдашнего главы МВД Александра Авакова, экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Они подозревались в финансовых махинациях при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В июле САП закрыла производство против Авакова и Чеботаря из-за отсутствия прямых доказательств их участия в деле.

Позже Литвин взял всю вину на себя. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. А также возмещение ущерба на сумму около 5 млн гривень.

23 сентября 2020 года суд освободил от наказания Литвина – прошел его испытательный срок, судимость считалась погашенной.

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