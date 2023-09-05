UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

NGL.media о Telegram-канале Труха: Владельцем может быть Литвин из дела "рюкзаков Авакова"

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 22:50
NGL.media о Telegram-канале Труха: Владельцем может быть Литвин из дела
Коллаж - Грунт, NGL

Украинские журналисты из NGL.media и медиа ГРУНТ опубликовали расследование о деятельности популярного Telegram-канала Труха и о его возможных основателях. В материале говорится, что к Трухе якобы может быть причастен харьковский бизнесмен Владимир Литвин, известный из скандала с "рюкзаками Авакова". Также Telegram-канал неоднократно публиковал посты, посвященные экс-министру внутренних дел Арсену Авакову.

Журналисты утверждают, что расценки на рекламу позволяют сети Telegram-каналов Труха (их более 30) зарабатывать "сотни тысяч долларов ежемесячно".

Как утверждается в материале, Труха была создана в ноябре 2019 года – сначала канал назывался Тру Харьков и публиковал локальный контент, а особенностью стало то, что практически сразу Труха начала предлагать читателям деньги за контент, от 50 до 5000 грн.

Основателем канала себя называет харьковчанин Максим Лавриненко, он бывший "не слишком успешный" актер и танцор, пишут журналисты. Сам Лавриненко утверждает, что деньги для раскрутки нового Telegram-канала ему дали знакомые из IT-индустрии.

NGL.media о Telegram-канале Труха: Владельцем может быть Литвин из дела "рюкзаков Авакова"

В своем блоге на Medium Лавриненко заявил, что Труху основали три человека: он, "друг-айтишник" и "гуру маркетинга" по имени Сергей.

В материале журналистов говорится, что в Харькове еще с 2019 года "ходили слухи" о том, что канал якобы спонсирует местный бизнесмен Владимир Литвин – основатель компании по продвижению бизнеса Turboseo и приятель сына Авакова. Однако в данном случае журналисты ссылаются на публикацию кременчугского сайта, где не приводится никаких доказательств.

NGL.media о Telegram-канале Труха: Владельцем может быть Литвин из дела "рюкзаков Авакова"

В 2022 году основателем и владельцем Трухи начали представлять Максима Лавриненко, и он до сих пор считается лицом канала, однако, по данным NGL.media и ГРУНТа, "слухи" о прямом отношении Литвина к каналу имели под собой почву.

В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было перечислять на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и взяла его фамилию.

Ранее, по данным NGL.media и ГРУНТа, Лунина работала СЕО компании по пошиву одежды SL.IR, а владельцем торговой марки SL.IR является Владимир Литвин, о чем он якобы сам говорил.

В расследовании говорится, что в июле 2022-го торговые марки Труха и Truha зарегистрировали на харьковчанку Викторию Манжос – маму Владимира Литвина. Однако Лавриненко регистрацию торговых марок на маму Литвина считает происками конкурентов и настаивает, что он единственный владелец. Об этом он заявил в ответ на запрос СМИ.

В NGL.media отметили, что им не удалось связаться с Литвином ни по одному из семи номеров, которые тем или иным образом связаны с ним.

Также в материале журналистов заявлено, что Труха часто постила вырезки из интервью с Аваковым, отдельные сообщения о нем или же репосты из его Telegram. Однако с февраля 2023 года Авакова Труха уже не упоминает.

NGL.media о Telegram-канале Труха: Владельцем может быть Литвин из дела "рюкзаков Авакова"

  • Осенью 2017 года НАБУ задержало сына тогдашнего главы МВД Александра Авакова, экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Они подозревались в финансовых махинациях при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
  • В июле САП закрыла производство против Авакова и Чеботаря из-за отсутствия прямых доказательств их участия в деле.
  • Позже Литвин взял всю вину на себя. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. А также возмещение ущерба на сумму около 5 млн гривень.
  • 23 сентября 2020 года суд освободил от наказания Литвина – прошел его испытательный срок, судимость считалась погашенной.

Читайте также: Империя ГРУ РФ сбросила маски. Как работают анонимные Telegram-каналы во время войны

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Telegramарсен аваковвладимир литвинтруха
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 