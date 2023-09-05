NGL.media про Telegram-канал Труха: Власником може бути Литвин зі справи "рюкзаків Авакова"

Українські журналісти з NGL.media та медіа ҐРУНТ опублікували розслідування про діяльність популярного Telegram-каналу Труха та про його можливих засновників. У матеріалі йдеться, що до Трухи нібито може бути причетний харківський бізнесмен Володимир Литвин, відомий зі скандалу з "рюкзаками Авакова". Також Telegram-канал неодноразово публікував пости, присвячені ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

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Журналісти стверджують, що розцінки на рекламу дозволяють мережі Telegram-каналів Труха (їх понад 30) заробляти "сотні тисяч доларів щомісяця".

Як стверджується в матеріалі, Труху створили у листопаді 2019 року – спочатку канал називався "Тру Харьков" і публікував локальний контент, а особливістю стало те, що практично відразу Труха почала пропонувати читачам гроші за контент, від 50 до 5000 грн.

Засновником каналу себе називає харків’янин Максим Лавриненко, він колишній "не надто успішний" актор та танцюрист, пишуть журналісти. Сам Лавриненко стверджує, що гроші для розкрутки нового Telegram-каналу йому дали знайомі з ІТ-індустрії.

У своєму блозі на Medium Лавриненко заявив, що Труху заснували троє людей: він, "друг-айтівець" та "гуру маркетингу" на ім’я Сергій.

У матеріалі журналістів йдеться, що у Харкові ще з 2019 року "ходили чутки" про те, що канал нібито спонсорує місцевий бізнесмен Володимир Литвин – засновник компанії для просування бізнесу Turboseo та приятель сина Авакова. Проте в цьому випадку журналісти посилаються на публікацію кременчуцького сайту, де не наводиться жодних доказів.

У 2022 році засновником і власником Трухи почали представляти Максима Лавриненка, і він досі вважається обличчям каналу, проте, за даними NGL.media та ҐРУНТу, "чутки" про пряме відношення Литвина до каналу мали під собою підґрунтя.

Зокрема, як заявляють журналісти, восени 2022 року Максим Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс про заробітки у Telegram, і оплату за участь треба було переказувати на рахунок Олександри Смаракової, яка згодом вийшла заміж за голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і взяла його прізвище.

Раніше, за даними NGL.media та ҐРУНТу, Луніна працювала СЕО компанії з пошиття одягу SL.IR, а власником торгової марки SL.IR є Володимир Литвин, про що він нібито сам казав.

В розслідуванні йдеться, що у липні 2022 року торгові марки Труха та Truha зареєстрували на харків’янку Вікторію Манжос – маму Володимира Литвина. Однак Лавриненко реєстрацію торгових марок на маму Литвина вважає підступами конкурентів і наполягає, що він єдиний власник. Про це він заявив у відповіді на запит ЗМІ.

В NGL.media зазначили, що їм не вдалося сконтактуватися з Литвином за жодним із семи номерів, які тим чи іншим чином пов’язані з ним.

Також у матеріалі журналістів заявлено, що Труха часто постила вирізки з інтерв’ю з Аваковим, окремі дописи про нього або ж репости з його Telegram. Щоправда, з лютого 2023 року Авакова Труха вже не згадує.

Восени 2017 року НАБУ затримало сина тодішнього глави МВС Олександра Авакова, ексзаступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та підприємця Володимира Литвина. Вони підозрювалися у фінансових махінаціях під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У липні САП закрила провадження проти Авакова та Чеботаря через відсутність прямих доказів їхньої участі у справі.

Пізніше Литвин узяв усю провину на себе. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком на два роки. А також відшкодування збитків на суму близько 5 млн гривень.

23 вересня 2020-го суд звільнив від покарання Литвина – пройшов його випробувальний термін, судимість вважалася погашеною.

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