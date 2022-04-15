Ни у кого нет 100-процентного ответа, как остановить войну – Зеленский

Никто точно не знает, как можно остановить войну. Так ответил президент Владимир Зеленский на соответствующий вопрос в интервью BBC.

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"Как можно закончить эту войну? Есть ли много вариантов у президента воюющей страны закончить войну? Биться до последнего украинца, как кое-то в кое-каких странах этого хочет? Или сделать все возможное, чтобы не потерять десятки тысяч, сотни тысяч, а может даже миллионы людей? Остановить Третью мировую войну? Сделать все, чтобы это закончилось, как можно быстрее? Сделать все, чтобы Украина не была разрушена на 100%? Как это можно сделать? Я думаю, ни у кого нет 100-процентного ответа, потому что в таком случае это уже было бы сделано", – сказал Зеленский.

3 апреля Зеленский высказал мнение, что "переговоры с Россией не обязательно завершатся мирным соглашением".

Наталия Медведева

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