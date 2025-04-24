Нидерландский политик предложил Франции поделить территорию Бельгии – карта

Спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма заявил, что Нидерланды могут забрать Фландрию, а Франция пусть берет Валлонию

Мартин Босма (Фото: ЕРА / Phil nijhuis)

Спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма, представитель ультраправой Партии свободы, предложил французскому послу поделить территорию Бельгии между Нидерландами и Францией. Об этом пишет RTL Info, цитируя колонку нидерландской журналистки Петры де Коннинг.

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По информации медиа, Босма высказал эту идею послу Франции Франсуа Алабрюну во время ужина.

"Нидерланды хотят, чтобы Фландрия присоединилась к ним. Валлония сможет перейти к Франции", – сказал он.

Эти слова шокировали французского дипломата и нескольких присутствовавших на мероприятии депутатов. Позже Босма попытался объяснить свое заявление: "На таких вечерах мы обсуждаем политику и возможные сценарии развития событий".

Идея объединения Фландрии с Нидерландами набирает популярность среди правых политических сил в Нидерландах. Эту точку зрения поддерживает, в частности, премьер-министр Герт Вилдерс, выступающий за создание "Великих Нидерландов". Такая концепция предполагает включение Фландрии — северного региона Бельгии, где говорят фламандским диалектом нидерландского языка.

Кроме того, подобные идеи оказывают поддержку и среди некоторых бельгийских политических сил. В частности, партия "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, лидер сепаратистской партии "Новый фламандский альянс", также выражают поддержку идее независимости Фландрии или даже ее воссоединению с Нидерландами.

Не меньше противоречий существует и в другом регионе Бельгии – Валлонии. В южном, франкоязычном регионе есть сепаратистские силы, поддерживающие идеи присоединения к Франции или даже обретения независимости. Эти стремления возникают из-за глубоких разногласий между двумя регионами: Фландрия, с более сильной экономикой, часто рассматривает Валлонию как бремя, тогда как в Валлонии фламандцев иногда воспринимают как высокомерных и беспощадных.

Фландрия

Валлония на карте