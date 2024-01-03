Новое правительство Аргентины призвало Великобританию "вернуть" Фолклендские острова
Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские острова и предлагают провести переговоры относительно решения территориального спора, говорится в заявлении аргентинского Министерства иностранных дел, опубликованном 3 января.
В своем сообщении аргентинские дипломаты напомнили, что Генассамблея ООН признала острова спорной территорией и призвала правительства Аргентины и Великобритании к решению этого спора путем двусторонних переговоров.
В МИД добавили, что ряд региональных и международных организаций "высказались за права Аргентины на суверенитет в вопросе Мальвинских островов" и призвали Лондон к началу переговоров.
"Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска решения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи. В этом контексте правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, что предусматривает предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, которые представляют общий интерес, с целью создания атмосферы доверия, благоприятной для возобновления переговоров", – говорится в сообщении.
- Новый президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть острова, обещая рассмотреть разные варианты "дипломатическими путями". В Лондоне же ответили, что не планируют возвращаться к вопросу.
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