Новое правительство Аргентины призвало Великобританию "вернуть" Фолклендские острова

С начала XIX века Аргентина считает Фолклендские острова своими, хотя они де-факто являются британской заморской территорией

Фолклендские острова (Фото: ЕРА)

Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские острова и предлагают провести переговоры относительно решения территориального спора, говорится в заявлении аргентинского Министерства иностранных дел, опубликованном 3 января.

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В своем сообщении аргентинские дипломаты напомнили, что Генассамблея ООН признала острова спорной территорией и призвала правительства Аргентины и Великобритании к решению этого спора путем двусторонних переговоров.

В МИД добавили, что ряд региональных и международных организаций "высказались за права Аргентины на суверенитет в вопросе Мальвинских островов" и призвали Лондон к началу переговоров.

"Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска решения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи. В этом контексте правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, что предусматривает предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, которые представляют общий интерес, с целью создания атмосферы доверия, благоприятной для возобновления переговоров", – говорится в сообщении.

СПРАВКА Де-факто Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими) – британская заморская территория, важный перевалочный пункт из Атлантики в Тихий океан. Их открыли дважды: англичане в 1690-м и французы в 1694-м, но с начала XIX века, обретя независимость, Аргентина считает их своими. Когда в 1833-м Британия их захватила и объявила в 1841 году колонией, это вызвало недовольство в Аргентине. Жители островов населяли их с начала XIX века и в основном были потомками британских поселенцев. 2 апреля 1982 года аргентинские войска общей численностью около 13 000 пехотинцев захватили Фолкленды, но уже 5 апреля Лондон направил туда боевую флотилию из 7000 солдат. Основные бои начались 1 мая. Конфликт длился 74 дня: итог – поражение Аргентины. Де-факто Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими) – британская заморская территория, важный перевалочный пункт из Атлантики в Тихий океан. Их открыли дважды: англичане в 1690-м и французы в 1694-м, но с начала XIX века, обретя независимость, Аргентина считает их своими. Когда в 1833-м Британия их захватила и объявила в 1841 году колонией, это вызвало недовольство в Аргентине. Жители островов населяли их с начала XIX века и в основном были потомками британских поселенцев. 2 апреля 1982 года аргентинские войска общей численностью около 13 000 пехотинцев захватили Фолкленды, но уже 5 апреля Лондон направил туда боевую флотилию из 7000 солдат. Основные бои начались 1 мая. Конфликт длился 74 дня: итог – поражение Аргентины.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть острова, обещая рассмотреть разные варианты "дипломатическими путями". В Лондоне же ответили, что не планируют возвращаться к вопросу.

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