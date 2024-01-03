Новий уряд Аргентини закликав Велику Британію "повернути" Фолклендські острови

Від початку XIX століття Аргентина вважає Фолклендські острови своїми, хоча вони де-факто є британською заморською територією

Фолклендські острови (Фото: ЕРА)

Нова влада Аргентини закликала Велику Британію повернути Фолклендські острови та пропонує провести переговори щодо вирішення територіальної суперечки, йдеться в заяві аргентинського Міністерства закордонних справ, опублікованій 3 січня.

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У своєму повідомленні аргентинські дипломати нагадали, що Генасамблея ООН визнала острови спірною територією і закликала уряди Аргентини та Великої Британії до вирішення цієї суперечки шляхом двосторонніх переговорів.

У МЗС додали, що низка регіональних та міжнародних організацій "висловилися за права Аргентини на суверенітет у питанні Мальвінських островів" і закликали Лондон до початку переговорів.

"Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї. У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, що передбачає предметний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять спільний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, сприятливої ​​для відновлення переговорів", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА Де-факто Фолклендські острови (аргентинці називають їх Мальвінськими) – британська заморська територія, важливий перевалочний пункт з Атлантики в Тихий океан. Їх відкрили двічі: англійці в 1690-му і французи в 1694-му, але від початку XIX століття, здобувши незалежність, Аргентина вважає їх своїми. Коли 1833-го Британія їх захопила й оголосила 1841 року колонією, це викликало невдоволення в Аргентині. Мешканці островів населяли їх з початку XIX століття і переважно були нащадками британських поселенців. 2 квітня 1982 року аргентинські війська загальною кількістю близько 13 000 піхотинців захопили Фолкленди, але вже 5 квітня Лондон направив туди бойову флотилію з 7000 солдатів. Основні бої почалися 1 травня. Конфлікт тривав 74 дні: підсумок – поразка Аргентини. Де-факто Фолклендські острови (аргентинці називають їх Мальвінськими) – британська заморська територія, важливий перевалочний пункт з Атлантики в Тихий океан. Їх відкрили двічі: англійці в 1690-му і французи в 1694-му, але від початку XIX століття, здобувши незалежність, Аргентина вважає їх своїми. Коли 1833-го Британія їх захопила й оголосила 1841 року колонією, це викликало невдоволення в Аргентині. Мешканці островів населяли їх з початку XIX століття і переважно були нащадками британських поселенців. 2 квітня 1982 року аргентинські війська загальною кількістю близько 13 000 піхотинців захопили Фолкленди, але вже 5 квітня Лондон направив туди бойову флотилію з 7000 солдатів. Основні бої почалися 1 травня. Конфлікт тривав 74 дні: підсумок – поразка Аргентини.

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей під час передвиборчої кампанії заявляв про намір повернути острови, обіцяючи розглянути різні варіанти "дипломатичними шляхами". У Лондоні ж у відповідь заявили, що не планують повертатися до питання.

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