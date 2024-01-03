Новий уряд Аргентини закликав Велику Британію "повернути" Фолклендські острови
Нова влада Аргентини закликала Велику Британію повернути Фолклендські острови та пропонує провести переговори щодо вирішення територіальної суперечки, йдеться в заяві аргентинського Міністерства закордонних справ, опублікованій 3 січня.
У своєму повідомленні аргентинські дипломати нагадали, що Генасамблея ООН визнала острови спірною територією і закликала уряди Аргентини та Великої Британії до вирішення цієї суперечки шляхом двосторонніх переговорів.
У МЗС додали, що низка регіональних та міжнародних організацій "висловилися за права Аргентини на суверенітет у питанні Мальвінських островів" і закликали Лондон до початку переговорів.
"Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї. У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, що передбачає предметний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять спільний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, сприятливої для відновлення переговорів", – йдеться у повідомленні.
- Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей під час передвиборчої кампанії заявляв про намір повернути острови, обіцяючи розглянути різні варіанти "дипломатичними шляхами". У Лондоні ж у відповідь заявили, що не планують повертатися до питання.
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