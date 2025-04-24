Нідерландський політик запропонував Франції поділити територію Бельгії – карта

Мартін Босма (Фото: ЕРА / Phil nijhuis)

Спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, представник ультраправої Партії свободи, запропонував французькому послу поділити територію Бельгії між Нідерландами та Францією. Про це пише RTL Info, цитуючи колонку нідерландської журналістки Петри де Конінг.

За інформацією медіа, Босма висловив цю ідею послу Франції Франсуа Алабрюну під час вечері.

"Нідерланди хочуть, щоб Фландрія приєдналася до них. Валлонія зможе перейти до Франції", – сказав він.

Ці слова шокували французького дипломата і кількох депутатів, які були присутні на заході. Пізніше Босма спробував пояснити свою заяву: "На таких вечорах ми обговорюємо політику та можливі сценарії розвитку подій".

Ідея об'єднання Фландрії з Нідерландами отримує популярність серед правих політичних сил у Нідерландах. Цей погляд підтримує, зокрема, прем'єр-міністр Герт Вілдерс, який виступає за створення "Великих Нідерландів". Така концепція передбачає включення Фландрії — північного регіону Бельгії, де розмовляють фламандським діалектом нідерландської мови.

Крім того, подібні ідеї мають підтримку і серед деяких бельгійських політичних сил. Зокрема, партія "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang) та прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, лідер сепаратистської партії "Новий фламандський альянс", також висловлюють підтримку ідеї незалежності Фландрії чи навіть її возз'єднання з Нідерландами.

Не менше суперечностей існує і в іншому регіоні Бельгії — Валлонії. У південному, франкомовному регіоні є сепаратистські сили, які підтримують ідеї приєднання до Франції або навіть здобуття незалежності. Ці прагнення виникають через глибокі розбіжності між двома регіонами: Фландрія, з сильнішою економікою, часто розглядає Валлонію як тягар, тоді як у Валлонії фламандців інколи сприймають як зарозумілих і нещадних.

Фландрія

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