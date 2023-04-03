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Нидерланды выделяют еще 274 млн евро помощи Украине: из них 94 млн – на ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 21:39
Нидерланды выделяют еще 274 млн евро помощи Украине: из них 94 млн – на ВСУ - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Нидерланды выделяют Украине еще 274 млн евро помощи – гуманитарной и военной. Об этом объявили министр иностранных дел Вопке Хукстра и министр внешней торговли Лише Шрайнемахер в Палате представителей Нидерландов, передает NOS.

Новый пакет помощи изъят из фонда суммой 2,5 млрд евро, который правительство зарезервировало для Украины в конце прошлого года.

180 млн евро выделены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и ремонты больниц, психологическую реабилитацию и прочее. На поддержку ВСУ выделено 94 млн евро.

  • В феврале Украина попросила у Нидерландов истребители F-16.
  • В середине марта Нидерланды объявили, что поставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников и мостовые и переправочные системы М3 для быстрого наведения мостов.
Оксана Житнюк
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нидерланды военная помощь гуманитарная помощь
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