Нидерланды выделяют еще 274 млн евро помощи Украине: из них 94 млн – на ВСУ

Нидерланды выделяют Украине еще 274 млн евро помощи – гуманитарной и военной. Об этом объявили министр иностранных дел Вопке Хукстра и министр внешней торговли Лише Шрайнемахер в Палате представителей Нидерландов, передает NOS.

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Новый пакет помощи изъят из фонда суммой 2,5 млрд евро, который правительство зарезервировало для Украины в конце прошлого года.

180 млн евро выделены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и ремонты больниц, психологическую реабилитацию и прочее. На поддержку ВСУ выделено 94 млн евро.

В феврале Украина попросила у Нидерландов истребители F-16.

В середине марта Нидерланды объявили, что поставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников и мостовые и переправочные системы М3 для быстрого наведения мостов.

Оксана Житнюк

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