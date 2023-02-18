Нидерланды высылают часть дипломатов РФ из-за попыток россиян трудоустраивать шпионов

Нидерланды высылают из страны ряд российских дипломатов из-за попыток РФ трудоустраивать в дипмиссии сотрудников своих спецслужб. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал это "очень важным шагом". Страна решила выслать дипломатов, так как Россия не перестанет тайно размещать сотрудников своей разведки в качестве дипломатов.

Кабинет министров Нидерландов заявил, что не допустит, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Хукстра считает, что около 10 сотрудников российского посольства должны будут уехать.

Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение двух недель. Кроме того, с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге. По словам Хукстры, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.

14 февраля сообщалось, что в Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений.

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Оксана Житнюк

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