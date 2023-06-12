Никого своего не оставим. Зеленский показал видео возвращения из плена украинских бойцов
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео вчерашнего возвращения из плена 95 украинских воинов.
"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим", – написал президент.
В общей сложности, по словам Зеленского, за время после 24 февраля прошлого года уже возвращены 2526 украинцев и украинок.
"Спасибо всей нашей команде, которая занимается обменами! Спасибо каждому воину, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей! Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!" – подчеркнул глава государства.
Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2023
Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526… pic.twitter.com/7Votfg6FDp
- Вчера, 11 июня, из плена был освобожден 51 служащий ВСУ (в том числе 15 воинов территориальной обороны), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четыре военных моряка.
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