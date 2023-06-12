Никого своего не оставим. Зеленский показал видео возвращения из плена украинских бойцов

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео вчерашнего возвращения из плена 95 украинских воинов.

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"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим", – написал президент.

В общей сложности, по словам Зеленского, за время после 24 февраля прошлого года уже возвращены 2526 украинцев и украинок.

"Спасибо всей нашей команде, которая занимается обменами! Спасибо каждому воину, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей! Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!" – подчеркнул глава государства.

Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо.



Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526… pic.twitter.com/7Votfg6FDp — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2023

Вчера, 11 июня, из плена был освобожден 51 служащий ВСУ (в том числе 15 воинов территориальной обороны), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четыре военных моряка.

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