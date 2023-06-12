Нікого свого ворогу не залишимо. Зеленський показав відео повернення з полону українських бійців

Президент Володимир Зеленський опублікував відео вчорашнього повернення з полону 95 українських воїнів.

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"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо", – написав президент.

Загалом, за словами Зеленського, за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців і українок.

"Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей! Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо!" – підкреслив глава держави.

Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо.



Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526… pic.twitter.com/7Votfg6FDp — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2023

Вчора, 11 червня, з полону було звільнено 51 службовця ЗСУ (зокрема 15 воїнів територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників і чотирьох військових моряків.

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