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Николаев: ПВО отбила атаки. Десант в Очакове не высадился – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 05:13

По состоянию на 4 утра в Николаеве ПВО отбила атаку — сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем телеграм-канале. Он написал, что в Очакове не смог высадиться десант.

"В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", — написал он.

Вечером 25 февраля глава ОГА сообщал, что обстреливают военную инфраструктуру — аэродром, ГСМ на Херсонском шоссе.

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Юлия Банкова
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