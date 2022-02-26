Николаев: ПВО отбила атаки. Десант в Очакове не высадился – глава ОГА
26.02.2022, 05:13
По состоянию на 4 утра в Николаеве ПВО отбила атаку — сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем телеграм-канале. Он написал, что в Очакове не смог высадиться десант.
"В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", — написал он.
Вечером 25 февраля глава ОГА сообщал, что обстреливают военную инфраструктуру — аэродром, ГСМ на Херсонском шоссе.
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