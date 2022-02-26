Николаев: ПВО отбила атаки. Десант в Очакове не высадился – глава ОГА

По состоянию на 4 утра в Николаеве ПВО отбила атаку — сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем телеграм-канале. Он написал, что в Очакове не смог высадиться десант.

"В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", — написал он.

Вечером 25 февраля глава ОГА сообщал, что обстреливают военную инфраструктуру — аэродром, ГСМ на Херсонском шоссе.

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Идет активная оборона Киева. Российские войска нанесли удары по воинской части Киева. По сообщению сухопутных войск, нападение отбито.

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала прямое полномасштабное вторжение. ВСУ дают отпор врагу.

Все самое важное о войне России против Украины читайте в нашей хронике.

Юлия Банкова

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