Николаевская область. Украинские силы теснят армию РФ, по оккупантам отработали вертолеты
Украинские военные вытесняют армию России из Николаевской области, в том числе применяют против нее вертолеты. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Отмечается, что украинские подразделения выполняют огневые задачи и наносят по врагу авиаудары, выбивая их из Николаевской области. В частности, на рассвете пара вертолетов прицельно атаковала район скопления россиян – потери оккупантов уточняются.
В Херсонской области все больше людей отказываются сотрудничать с оккупантами и коллаборантами, говорят в командовании. Россияне же продолжают захватывать госучреждения, в частности вчера они ворвались в Херсонский госуниверситет, схватили и увели в неизвестном направлении ректора.
В целом, отмечают в командовании, армия РФ не имеет на юге успехов в продвижении, систематически отходит под контрударами украинских сил и продолжает подло обстреливать населенные пункты с мирными жителями.
В частности из РСЗО "Смерч" они обстреляли Апостолово под Кривым Рогом: погибли трое и ранены четверо мирных жителей. Также под обстрел попала Галициновская община. А ночью стратегическая авиация РФ из Крыма ударила ракетами по Прибужановской общине – информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
- По данным ISW, армия РФ перешла в оборону под Херсоном и минирует берега Ингульца.
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