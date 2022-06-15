Николаевская область. Украинские силы теснят армию РФ, по оккупантам отработали вертолеты

Украинские военные вытесняют армию России из Николаевской области, в том числе применяют против нее вертолеты. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что украинские подразделения выполняют огневые задачи и наносят по врагу авиаудары, выбивая их из Николаевской области. В частности, на рассвете пара вертолетов прицельно атаковала район скопления россиян – потери оккупантов уточняются.

В Херсонской области все больше людей отказываются сотрудничать с оккупантами и коллаборантами, говорят в командовании. Россияне же продолжают захватывать госучреждения, в частности вчера они ворвались в Херсонский госуниверситет, схватили и увели в неизвестном направлении ректора.

В целом, отмечают в командовании, армия РФ не имеет на юге успехов в продвижении, систематически отходит под контрударами украинских сил и продолжает подло обстреливать населенные пункты с мирными жителями.

В частности из РСЗО "Смерч" они обстреляли Апостолово под Кривым Рогом: погибли трое и ранены четверо мирных жителей. Также под обстрел попала Галициновская община. А ночью стратегическая авиация РФ из Крыма ударила ракетами по Прибужановской общине – информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Марк Сировой

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