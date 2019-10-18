"Никто меня не задерживал". Кононенко сообщил, что летит в Китай

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-нардеп Игорь Кононенко прокомментировал появившуюся информацию о его якобы "временном задержании" в аэропорту Борисполь.

Кононенко сказал корреспонденту LIGA.net, что сейчас находится в Стамбуле. Он направляется в Китай, в город Чэнду, провинция Сычуань - на турнир по теннису, где выступает воспитанница его теннисной академии Даша Снегур.

"Никто меня не задерживал, никому не нужен. Назад 28 числа - хочу подписать договор о сотрудничестве с федерацией тенниса Китая", - сказал Кононенко.

Ранее бывший депутат Сергей Лещенко у себя в Telegram-канале сообщил, что Кононенко задержали на границе "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".

Вскоре после этого УП сообщила, что связалась с Кононенко и он рассказал, что его на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро. Вскоре после этого он вылетел в Стамбул. Через некоторое время УП переписала новость, указав, что о задержании Кононенко ей стало известно "из собственных источников".

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