По запросу НАБУ. Кононенко ненадолго задержали в аэропорту - УП

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Сегодня, 17 октября, бывшего народного депутата от партии БПП Игоря Кононенко некоторое время удерживали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает УП со ссылкой на слова Кононенко.

Отмечается, что вечером Кононенко прибыл в аэропорт Борисполь. По данным Сергея Лещенко, бывшего нардепа задержали на границе "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".

Кононенко сообщил журналисту УП, что его на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро. Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

ИСПРАВЛЕНО 00:21. Изначально УП ссылалась на слова Кононенко о задержании на 40 минут. Позже журналисты переписали новость, заменив утверждение, что это им сказал Кононенко на формулировку "стало известно из собственных источников", убрав упоминание разговора с Кононенко.

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