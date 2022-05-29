"Никто нас сменять не хочет, все отказываются сюда ехать": перехват переговоров оккупантов
Российские оккупанты, которые воюют в Украине с конца февраля, по закону РФ имеют право "законно" оставить военную службу и очень ждут этого. Однако их всеми силами уговаривают остаться, потому что их практически некем заменить. Об этом свидетельствуют опубликованные СБУ перехваты разговоров россиян.
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Прямая речь: "Сказали, замены не будет никакой. Никто нас сменять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, н...й, надо как-то выбираться…"
"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило".
Согласно утреннему сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов на невыгодные рубежи в районе Костромки Херсонской области, отбили ряд штурмов на Донбассе, в частности в районе Северодонецка и Бахмута.
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