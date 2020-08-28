"Никто не вечен". Сытник отреагировал на отставку Холодницкого

Глава НАБУ Артем Сытник надеется, что конкурс на должность антикоррупционного прокурора проведут быстро

Срок пребывания Назара Холодницкого на посту главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на момент увольнения был почти исчерпан. Об этом в эфире Радио НВ заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Никто не вечен на своих должностях как Холодницкий, так и Сытник. Есть определенный срок пребывания на должностях. Он фактически был исчерпан на момент увольнения. И 4 июня генпрокурор (Ирина Венедиктова, - ред.) уже делегировала своих представителей в комиссию по отбору антикоррупционного прокурора, четырех своих представителей", - отметил он.

По его словам, он 27 августа читал о том, что комитет Верховной Рады проголосовал за семь своих представителей.

"Процедура конкурса началась еще в начале лета. Единственное, что правильно, когда это происходит последовательно - заканчивают полномочия, человек уходит, передает свои дела, новоназначенный прокурор получает дела", - объяснил директор НАБУ.

Сытник надеется, что конкурс на должность антикоррупционного прокурора проведут быстро и САП получит руководителя.

26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение Венедиктовой, в котором она раскритиковала работу САП, заявив, что она "бездействует", и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень.

Прокуроры САП заявили , что категорически не согласны с обвинениями.

15 июня против Холодницкого открыли дисциплинарное производство. На главу САП поступила жалоба, о сути которой Офис генпрокурора отказывается говорить публично.

21 августа Холодницкий написал заявление о своем увольнении.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.