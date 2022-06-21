Нобелевский лауреат-россиянин продал медаль за $100 млн, отдаст детям-беженцам из Украины
Российский журналист Дмитрий Муратов, который в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира, продал свою награду более чем за $100 млн. Вырученные деньги он собирается передать для украинских детей-беженцев. Об этом сообщает The Guardian.
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Муратов продал свою Нобелевскую медаль с аукциона за рекордные $103,5 млн.
Он сказал, что вырученные средства пойдут в ЮНИСЕФ, чтобы помочь детям, которые стали беженцами из-за войны в Украине.
Предыдущий рекорд на продаже Нобелевской медали с аукциона был установлен в 2014 году. Тогда Джеймс Уотсон, награжденный за совместное открытие структуры ДНК в 1962 году, продал свою медаль за $4,76 млн.
Муратов, награжденный золотой медалью в октябре 2021 года, помог основать независимую российскую Новую газету и был ее главным редактором вплоть до закрытия издания в марте на фоне репрессий Кремля против журналистов из-за войны в Украине.
Сначала Муратов объявил, что пожертвует на благотворительность сопровождающий Нобелевскую премию мира денежный приз в $500 000, а потом решил продать и медаль.
В переплавленном виде 175 граммов 23-каратного золота, содержащихся в медали Муратова, стоили бы около $10 000.
Онлайн-торги начались 1 июня – в Международный день защиты детей. По состоянию на утро понедельника, 20 июня, максимальная ставка составляла $550 000.
"Это должно стать началом флешмоба в качестве примера для подражания, чтобы люди продавали свои ценные вещи, чтобы помочь украинцам", – сказал Муратов.
- 16 апреля 2022 года сообщалось, что благотворительная помощь для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира составила около $924 млн. Почти половина из пожертвований поступила из Великобритании.
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