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Ночной удар по Львовской области был одним из наибольших. ПВО сбила три ракеты – Садовый

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 10:28
Ночной удар по Львовской области был одним из наибольших. ПВО сбила три ракеты – Садовый - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

В результате ночного удара армии РФ по Львовской области была повреждена железнодорожная инфраструктура, украинская противовоздушная оборона сбила три ракеты, сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый назвал удар одним из наибольших по количеству ракет.

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По словам Козицкого, под удар попал филиал Львовской железной дороги в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура.

Данных о погибших или пострадавших пока не было.

При этом подразделениям ПВО удалось уничтожить три российских ракеты.

Садовой написал, что в самом Львове не приземлилась ни одна ракета.

Он отметил, что удар пришелся в 20 км от границы с ЕС, и добавил – это была одна из наибольших атак на Львовскую область по количеству ракет.

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Марк Сировой
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Львов железная дорога ракеты львовская область армия рф яворовский район
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