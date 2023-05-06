Ночью Россия атаковала Украину восемью иранскими дронами Shahed-136, все их сбили силы ПВО
06.05.2023, 10:54
Shahed-136 (Скриншот видео)
Ночью российские оккупанты выпустили по Украине восемь иранских ударных дронов Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Как отмечается, ночью 6 мая Россия атаковала "шахедами" с южного направления – восточное побережье Азовского моря.
"Оккупанты применили восемь ударных дронов Shahed-136/131. Все – уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Восток", – говорится в сообщении.
- Ранее сегодня глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что ночью россияне атаковали область пятью "шахедами", ПВО сбила их все.
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