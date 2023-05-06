Ночью россияне атаковали "шахедами" Днепропетровскую область. ПВО сбила их все

Ночью российские оккупанты атаковали "шахедами" Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили все вражеские дроны. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сначала сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили четыре дрона Shahed, а через час добавил что над областью сбит еще один вражеский беспилотник.

"Обломки сбитых "мопедов" рухнули в Синельниковском районе", – сообщил глава ОВА.

В результате атаки россиян выбиты окна в пяти частных домах, повреждены две хозяйственных постройки и линия электропередач. Люди не пострадали.

Кроме того, по данным Лысака, российская армия выпустила из "Града" полтора десятка снарядов по Марганецкой общине Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

ПВО сбила 18 из 24 "шахедов" 4 мая.

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Наталія Медведєва

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