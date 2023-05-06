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Ночью россияне атаковали "шахедами" Днепропетровскую область. ПВО сбила их все

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 09:20
Ночью россияне атаковали
Дрон-камикадзе Shahed-136 (скриншот из анимации от AiTelly)

Ночью российские оккупанты атаковали "шахедами" Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили все вражеские дроны. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак сначала сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили четыре дрона Shahed, а через час добавил что над областью сбит еще один вражеский беспилотник.

"Обломки сбитых "мопедов" рухнули в Синельниковском районе", – сообщил глава ОВА.

В результате атаки россиян выбиты окна в пяти частных домах, повреждены две хозяйственных постройки и линия электропередач. Люди не пострадали.

Кроме того, по данным Лысака, российская армия выпустила из "Града" полтора десятка снарядов по Марганецкой общине Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Как запускали дроны-камикадзе Shahed-136 для террористических ударов по Украине — видео

Наталія Медведєва
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война дрон днепропетровская область сергей лысак
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