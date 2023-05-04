Российские пропагандисты опубликовали момент запуска дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по Украине. Соответствующее видео выложили на ресурсах страны-оккупанта.

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На записи можно увидеть запуски ударных БПЛА иранского производства, которые атаковали украинские города в ночь на 4 мая.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы. СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников . Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников передать ВСУ истребители F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще " засыпает " прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих КАБов. Военно-политическое руководство Украины настаивает, что только наличие F-16 вместе с многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта решит эту проблему.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

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Дмитро Гриниченко

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