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Как запускали дроны-камикадзе Shahed-136 для террористических ударов по Украине — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 12:22
Запуск Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
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Российские пропагандисты опубликовали момент запуска дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по Украине. Соответствующее видео выложили на ресурсах страны-оккупанта.

На записи можно увидеть запуски ударных БПЛА иранского производства, которые атаковали украинские города в ночь на 4 мая.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы. 

СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников передать ВСУ истребители F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще "засыпает" прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих КАБов. Военно-политическое руководство Украины настаивает, что только наличие F-16 вместе с многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта решит эту проблему.

Читайте также: Ночная атака России на Украину. ПВО сбила 18 из 24 дронов-камикадзе – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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войнадроны-камикадзеShahed-136пво
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