Ночью оккупанты сожгли "Градами" школу в Авдеевке – фото

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли и сожгли школу №6 в Авдеевке. Об этом сообщил в своем Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Авдеевка. Школа №6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом", – написал Кириленко.

Он напоминает, что это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке, а всего в Донецкой области россияне разрушили уже около двухсот школ.

Сергей Бережной

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