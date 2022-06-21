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Ночью оккупанты сожгли "Градами" школу в Авдеевке – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 09:11
Ночью оккупанты сожгли
Школа №6 в Авдеевке после удара оккупантов (Фото - Telegram Павло Кириленко / Донецька ОДА)

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли и сожгли школу №6 в Авдеевке. Об этом сообщил в своем Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Авдеевка. Школа №6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом", – написал Кириленко.

Он напоминает, что это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке, а всего в Донецкой области россияне разрушили уже около двухсот школ.

Школа №6 в Авдеевке после удара оккупантов (Фото – Telegram Павло Кириленко / Донецька ОДА)

Школа №6 в Авдеевке после удара оккупантов (Фото – Telegram Павло Кириленко / Донецька ОДА)

Школа №6 в Авдеевке после удара оккупантов (Фото – Telegram Павло Кириленко / Донецька ОДА)

Сергей Бережной
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обстрел авдеевка школа Павел Кириленко
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