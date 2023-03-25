Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска, разрушили пятиэтажку – фото

В ночь на 25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате ракетного удара России в центре Краматорска обрушилась часть здания, обвалились перекрытия на 5, 4 и 3 этажах.

"Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне. Без пострадавших. Уточняем информацию разрушениях", – написал мэр.

В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую область с десяти истребителей Су-35, выпустили по Белополью 11 управляемых авиабомб.

Читайте также: Что россияне сделали ночью с Белопольем: видео и фото последствий массированного удара

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.