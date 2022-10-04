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"Ночью уже зима, почти минус, где бушлаты? Приходится самому покупать!" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 17:41
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Оккупант в телефонном разговоре, опубликованном ГУР, рассказывает про некомпетентность российского командования, которое не только неспособно обеспечить личный состав зимней одеждой, но еще и беспробудно пьет.  

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"Командиров бы дали нормальных, а то долбо..ов понаставят, а ты потом должен приказы их выполнять. Он тебя на верную смерть отправляет, а сам сидит, прячется, ужратый в какашку постоянно", – жалуется россиянин.

Он также говорит, что у оккупантов нет теплой формы.

"Надеть нечего. Сегодня на позиции еду – где бушлаты, твою мать? Ночью уже зима, чуть ли не минус. Уже приходится самому себе покупать". 

Речь оккупанта перенасыщена нецензурной лексикой, поэтому YouTube ограничил возможность показа на других сайтах, для прослушивания нужно пройти по ссылке.  

Слушайте также: "Пацан из-под Изюма, говорит, из всего полка в живых осталось 18 человек" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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война оккупанты перехват ГУР
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