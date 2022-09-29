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"Пацан из-под Изюма, говорит, из всего полка в живых осталось 18 человек" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 22:49
Мобилизация в ОРДЛО (фото – ГУР)

Женщина в телефонном разговоре рассказывает оккупанту, что по мобилизации в Луганской области "забирают всех, даже 15-летних", и что после отступления от Изюма в полку осталось 18 человек.

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"Когда стояла деньги получала, там пацан был с 204-го полка, из-под Изюма. Говорит, всего из полка в живых осталось 18 человек", – рассказывает она. 

"Здесь всех забирают, всех! Даже 15-летних вчера забирали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет", – говорит женщина.

Слушайте также: Политинформация для оккупанта: "Ты понимаешь, что мы позиции сдаем?!" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты мобилизация перехват ГУР
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