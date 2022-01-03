"Нормандские" советники встретятся дважды на этой неделе – отдельно с Украиной и Россией

Политические советники лидеров стран нормандской четверки – Германии, Франции, Украины и России – проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах. Соответствующие переговоры анонсировал сегодня, 3 января, на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.

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Во встречах будут участвовать советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Йенс Плетнер, советник президента Франции Эмманюэль Бонн, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Украину на встречах советников стран нормандского формата представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Предусмотрен разговор между господином Плетнером, его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся на этой неделе с украинским партнером", – сказал Гебештрайт, не назвав конкретной даты встреч.

Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою, а также Парижа, заинтересованность и готовность встретиться в нормандском формате на всех уровнях, о чем были проинформированы президенты Украины и России.

РИА Новости сообщили, что Козак встретится с Плетнером и Бонном 6 января в Москве.

7 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддерживает мнение США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата.

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Наталия Медведева

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