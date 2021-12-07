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Макрон: Поддерживаем Украину и настаиваем на возобновлении нормандского формата

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 10:07
Макрон: Поддерживаем Украину и настаиваем на возобновлении нормандского формата - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Франция поддерживает подход США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата. Об этом сказано в заявлении на сайте президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Заявление сделано по итогам вчерашних консультаций лидеров этих стран по инициативе президента США Джо Байдена

"Главы пяти государств и правительств имеют общее понимание напряженности, существующей между Россией и Украиной, выражают свою решимость уважать суверенитет последней и заявляют о приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе", – сказано в заявлении.

В нем также специально подчеркнута необходимость возобновления переговоров в формате "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).

Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Сергей Бережной
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агрессия России переговоры франция эмманюэль макрон нормандский формат джо байден
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