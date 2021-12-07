Макрон: Поддерживаем Украину и настаиваем на возобновлении нормандского формата
Франция поддерживает подход США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата. Об этом сказано в заявлении на сайте президента Франции Эмманюэля Макрона.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Заявление сделано по итогам вчерашних консультаций лидеров этих стран по инициативе президента США Джо Байдена.
"Главы пяти государств и правительств имеют общее понимание напряженности, существующей между Россией и Украиной, выражают свою решимость уважать суверенитет последней и заявляют о приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе", – сказано в заявлении.
В нем также специально подчеркнута необходимость возобновления переговоров в формате "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 7 декабря по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.
- Перед переговорами президент Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
- CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.
Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT
Комментарии