Макрон: Поддерживаем Украину и настаиваем на возобновлении нормандского формата

Франция поддерживает подход США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата. Об этом сказано в заявлении на сайте президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Заявление сделано по итогам вчерашних консультаций лидеров этих стран по инициативе президента США Джо Байдена.

"Главы пяти государств и правительств имеют общее понимание напряженности, существующей между Россией и Украиной, выражают свою решимость уважать суверенитет последней и заявляют о приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе", – сказано в заявлении.

В нем также специально подчеркнута необходимость возобновления переговоров в формате "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).

7 декабря по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.

Перед переговорами президент Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.

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Сергей Бережной

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