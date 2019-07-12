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12.07.2019, 16:35

Нормандский формат. ОБСЕ сказала, чего ждет от встречи сегодня

Нормандский формат. ОБСЕ сказала, чего ждет от встречи сегодня - Фото
ОБСЕ

Сегодня встречу проведут советники глав и правительств стран нормандского формата

Встреча политических советников глав государств и правительств стран нормандского формата сегодня, 12 июля, может привести к возобновлению работы этого формата и предоставит "политические установки для трехсторонней контактной группы в Минске". Такую надежду выразил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, передает Укринформ.

Он добавил, что ТКГ, по его мнению, "должна получить большее поле маневра".

Гремингер также сообщил, что "кризис в и вокруг Украины" был среди основных тем обсуждения во время неформального министерского заседания ОБСЕ 9 июля в Высоких Татрах в Словакии. Во время встречи некоторые министры отметили, что сейчас наблюдается "окно возможностей", отметив, в частности, положительное развитие ситуации вокруг разведения сил в районе Станицы Луганской.

"Они выразили надежду, что в дальнейшем будут реализовываться другие шаги в направлении укрепления режима прекращения огня, разведения сил в других районах, а также, что будет полный отвод тяжелого вооружения и дальнейшие меры, которые будут способствовать облегчению страданий людей по обе стороны линии столкновения", - заявил генсек ОБСЕ, указав, в частности, надежду на проведение ремонта моста в Станице Луганской.

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Теги: война, Донбасс, обсе, нормандский формат
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