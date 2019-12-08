Нормандский саммит. У Зеленского назвали три ключевые темы

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский 9 декабря в Париже на нормандском саммите будет в первую очередь поднимать три важные темы - сроки и условия возвращения пленных, прекращение огня и вывод российских войск с территории временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель у себя в Facebook.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса. Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а поэтому они важные. Последнее - условие для проведения выборов на Донбассе", - отметила Мендель.

Она напомнила, что их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только, когда там не будет "чужих войск и незаконных вооруженных формирований".

"Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала - нашу границу, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", - уточнила Мендель.

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