Норвегия передала Украине военно-медицинские автобусы на три млн евро
30.11.2022, 13:11
Автобус-госпиталь (Фото - Twitter Oana Lungescu / NATO)
Норвегия передала Украине через координационный центр НАТО пять военных санитарных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
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Пять автобусов скорой помощи были переданы Норвегией по запросу Украины через Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) НАТО.
Сообщается, что EADRCC определил потребности в автобусах скорой помощи и способствовал их доставке Министерству обороны Украины.
Общая оценка этой помощи оценивается в три млн евро.
- 27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украине нужно оказывать военную помощь, и это лучший способ восстановить мир.
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