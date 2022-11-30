Норвегия передала Украине военно-медицинские автобусы на три млн евро

Норвегия передала Украине через координационный центр НАТО пять военных санитарных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

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Пять автобусов скорой помощи были переданы Норвегией по запросу Украины через Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) НАТО.

Сообщается, что EADRCC определил потребности в автобусах скорой помощи и способствовал их доставке Министерству обороны Украины.

Общая оценка этой помощи оценивается в три млн евро.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украине нужно оказывать военную помощь, и это лучший способ восстановить мир.

Сергій Бережний

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